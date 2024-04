Malek, el hijo de 17 años de Karina Mazzocco, sueña con ser automovilista. Por segunda vez, tras meses de preparación, el joven corrió su primera carrera de Fórmula 4 y le fue bárbaro, logró el podio y su mamá, orgullosa de él, lo felicito mediante un dulce posteo en Instagram.

“Hoy mi hijo Malek El Bacha hizo podio en la primera carrera en Fórmula 4 nueva generación. De este fin de semana... Es la segunda carrera de su vida y pudo hacer podio en tercer puesto”, contó la conductora de A la tarde, junto a las fotos de su hijo levantando su premio tras la competición deportiva.

“Qué alegría verlo brillar en lo que más lo apasiona. La felicidad que manejamos es una locura. Te felicito y te amo. Un abrazo a su equipo y todo nuestro agradecimiento a sus sponsors que lo acompañan con tanta confianza y compromiso”, cerró Karina, orgullosa del adolescente, que va por todo.

POR QUÉ KARINA MAZZOCCO ABANDONÓ A LA TARDE A LA CARRERA

Fue Pía Shaw la que echó algo de luz a esta situación al notar que algo raro estaba pasando mientras miraba la TV desde el estudio de radio que compartía con Yanina Latorre. “Pensé que había quedado loca”, explicó ante un llamado de atención de la conductora.

“Mientras vos hacías tu columna, yo estaba mirando el programa de Mazzocco, y la vi, pero ahora de repente no está más. Entonces le escribí a alguien de ahí y me dijeron que le sonó el teléfono y se fue corriendo, nadie sabe qué pasó”, señaló la panelista.

“Por eso apareció Luis Ventura. No entendía nada. Le escribí a alguien que está ahí y me dicen ‘no sabemos qué pasó’. Mañana explicarán qué pasó”, cerró Pía. Ciudad Magazine se comunicó con Karina, pero no obtuvo respuesta de momento.