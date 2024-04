La relatora de fútbol Lola del Carril contó mediante un fuerte descargo que hizo en Instagram lo mucho que la hieren los desafortunados comentarios que recibe en las redes después de cada jornada laboral. “Me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas, salir y solo recibir mierd...”, admitió la joven, que trabaja en ESPN.

Junto a una selfie con los ojos llorosos, en la que se la ve realmente muy triste, admitió que está pensando en dar un paso al costado y dedicarse a otra cosa. “Lo que recibo cada vez que trabajo... Estoy harta y no me digan que no me importe, porque al que no le pasa no lo entiende”, sumó, a corazón abierto.

“Es muy angustiante que uno ponga su voz, su energía, su todo para que siempre te puteen. Sociedad de mierd... anticuada y machista. Vayan a laburar y dejen ser. Van a lograr que dejen de hacerlo. Te juro, duele mucho”, admitió, con total sinceridad. ¡Fuerza!

¿QUIÉN ES LOLA DEL CARRIL?

Lola tiene 25 años y nació en Vicente López.

Además de ser comunicadora social, es relatora de fútbol.

Fue la primera mujer en relatar partidos de un Mundial en la TV argentina, cuando viajó a Qatar en 2022.