Catalina Gorostidi apuntó contra los fans de Juliana Scaglione, más conocida como Furia en la casa de Gran Hermano, en un ida y vuelta en el streaming de Telefé.

“Estaba leyendo el chat, mucha gente te dice cosas lindas, pero también mucha gente, deben ser algunos furiosos o algunos otros, que te dicen cosas...que te colgas, que estás resentida”, le comentó Poggi.

Indignada, la exparticipante del reality show les contestó: “Ay, me parece todo patético. Primero, yo no soy resentida de nadie. O sea, son patéticos, que opinan sobre mi vida”.

“Son patéticos, que opinan sobre mi vida... si gastaron su plata para meterme en el repechaje, lo lamento”.

“Yo no soy resentida, no soy traicionera. Si gastaron su plata para meterme en el repechaje, lo lamento, problema de ustedes, no mío, gracias, agradezco su plata, no se la voy a devolver. Me tienen harta”, cerró.

FURIA, DURÍSIMA CON MAURO EN GRAN HERMANO: “VOS NO VAS A GANAR”

Furia fue durísima con Mauro en el reality show de Telefé en medio de una discusión en la que también estuvo involucrado Emma. “Vos no vas a ganar, ¿entendes?”, le dijo Juliana Scaglione.

Furia protagonizó una pelea con Mauro en Gran Hermano 2023.

“Es un juego, ¿no puedo jugar?”, le contestó Mauro y ella retrucó picantísima: “Tu problema es que como no vas a ganar porque llegaste tarde nos queres sacar a nosotros porque te sentis amenazado”.