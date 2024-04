A pocas horas de haber sorprendido a sus seguidores de Instagram al dedicarle un mensaje buena onda a su expareja, Benjamín Vicuña, con quien parece haber logrado limar asperezas tras una escandalosa separación, China Suárez lanzó una storie de Instagram que los alarmó.

Luego de haberles pedido a sus fans recomendaciones de “lugares ricos” para comer sin reserva en San Martín, la actriz y cantante compartió antes de irse a dormir una foto en negro y eligió coronarla con dos llamativos emojis; el que está llorando, derramando sus lágrimas, sobre un corazón rosa.

Su enigmático mensaje llamó la atención de sus fans. Especialmente, porque hace pocos días se mostró nuevamente con Lauty Gram, reconciliada y volviendo de sus vacaciones. En esa oportunidad, le dio la espalda a la notera de LAM que los había ido a buscar a Ezeiza y no quiso hablarle sobre el romance... ¿Que sigue en pie?

POR QUÉ LAUTY GRAM PREFIERE MANTENER OCULTO SU ROMANCE CON LA CHINA SUÁREZ

Majo Martino no solo contó en Mañanísima que China Suárez y Lauty Gram se reconciliaron, también contó por qué le joven cantante prefiere mantener oculto su noviazgo con la actriz y cantante.

“Antes de hacerle la nota, yo le dije a Lauty ‘sé que no da el contexto, pero quiero hacerte una nota’. Y él me dice ‘OK, pero no me preguntes por la China’”, contextualizó la panelista de Carmen Barbieri, antes de poner al aire el breve mano a mano con Lauty, en un cumpleaños.

“Él se siente muy abrumado por todo lo que la China genera, por eso prefiere mantenerlo en secreto”.

“Le hice la nota, no le pregunté por la China, pero voy a contar lo que me dijo”. Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”, contó Martino, anunciando que la pareja sigue en pie.

“Ellos estuvieron separados. Él estuvo muy mal. Habrán estado un mes separados. Pero volvieron. Él se siente muy abrumado por todo lo que la China genera, por eso prefiere mantenerlo en secreto”, cerró la panelista.