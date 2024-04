Una vez más la comida llevó a Furia a una aparente situación extrema de dolor de estómago luego quejarse de que le robaran comida, y se puso a parte de la casa de Gran Hermano 2023 en contra, luego de que la producción les advirtiera que dejen de acopiar comida escondida.

“Yo me recontra cag... de hambre. Mis viejos se murieron y me dejaron en pelot..., no heredé nada. Traté de mantener la casa y había días que no tenía para comer”, planteó primero Juliana Scaglione, y desató la preocupación de su fandom en redes sociales.

En ese momento fue Paloma Méndez quien la cruzó en la mesa delante de todos: “Entiendo tu historia, yo también me cag... de hambre y no lo cuento. Eso no tiene nada que ver con algo personal”.

En otro momento, Bautista Mascia se apiadó de ella y le dio una rodaja de pan, y a su vez le contó la situación a sus aliados dentro de la casa, para luego argumentar que nadie tiene para comer salvo en los almuerzos y cenas.

LA BRONCA DEL CHINO CON FURIA POR LA COMIDA

La situación llegó a enojar al chino Martín Ku: “Le ofrecés, te dice todo el tiempo que no y después dice ‘tengo hambre’”.

Algo que la propia Furia dejó en claro en una charla con Emmanuel Vich: “Soy orgullosa y no voy a agarrar una mier… No quiero un put… huevo, ni su leche miserable que no me querían dar desde un principio”.

Justo en la semana en que Juliana Scaglione quedó nominada junto a Catalina Gorostidi, Federico Manzana Farías, Virginia Demo, Emma y Florencia Regidor.