Luego de que Paloma Méndez usara su beneficio tras convertirse en la líder de la semana en Gran Hermano 2023 (y salvara a Florencia Regidor para mandar a placa a Darío Martínez Corti), la joven se enteró que su decisión fue anulada.

Así lo anunció Gran Hermano frente a todos los participantes: “Una vez más, debo recordarles que el líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa. No puede expresar o insinuar a quién salvará o subirá”, se escuchó en la casa.

“Tampoco puede pedir consejos a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión. Paloma, he observado que no respetaste estas normas que confieren a tu liderazgo”, agregó.

Y cerró, contundente: “Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero, especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero esta decisión no debe ser consultada con nadie, es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago del Moro te pida que nombres a los compañeros que salvarás o subirás a la placa. Por este incumplimiento, Paloma, he decidido anular por completo tu beneficio. Muchas gracias”.

QUIÉNES SON LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA EN GRAN HERMANO 2023

En una nueva gala de nominación que se llevó a cabo en Gran Hermano 2023, cada participante pasó por el confesionario para dar sus votos y las razones de su elección, y Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Damián Moya, Emmanuel Vich, Mauro Dalessio, Joel Ojeda y Florencia Regidor quedaron nominados por decision de los jugadores.

La placa de nominados que quedó del miércoles 27 de marzo de 2024 en "Gran Hermano 2023". (Foto: captura de Telefe)

De esta manera, son cinco los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar, que Paloma Méndez se convirtió en el líder de esta semana, razón por la cual este jueves tendrá el poder de salvar a uno de sus compañeros de la placa y de mandar a otro que no haya recibido la mayoría de votos.