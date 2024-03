Desde que Rosina Beltrán salió de la casa de Gran Hermano 2023, la joven uruguaya experimentó lo que es ser popular y tener fanáticas que se desesperan por verla.

En ese marco, Rosina fue a Fuera de joda y descolocó a Mora Jabornisky y a Lucila “La Tora” Villar al contar que una fanática le mordió el brazo cuando se estaba tomando una foto con otra seguidora.

“Me mordió una fan”, dijo la reciente eliminada de GH, con inocencia y preocupación, en el streaming de Telefe.

Luego, contextualizó: “Yo veo a las chicas que me hicieron el aguante y voy y las abrazo. Las quiero y me saco fotos con todas, pero una de la nada me mordió. Me mordió y se fue”.

“Fue cuando me estaba sacando una foto con otra fan. Vino, me mordió el brazo y se fue. Yo me asusté bastante”.

LA TORA LE PUSO LÍMITES A LAS FANS DE ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO

Lejos de ser una muestra de amor que una fan muerda a Rosina, La Tora se indignó y le marcó los límites a las seguidoras de la uruguaya, quien salió de GH siendo famosa y con un enorme fandom.

“Siempre se va a agradecer el amor por Rosi, pero no se crean que por ser Rosi la pueden tocar, morder o hacer lo que quieran. Nada, nada, nada. Ninguno tiene derecho a hacer nada con su cuerpo. No se confundan. Pidan permiso. Sean respetuosos”, subrayó la también ex Gran Hermano, con criterio.

Y Rosina Beltrán agregó: “Yo me sorprendí bastante. Nunca imaginé que alguien me iba a morder el brazo. Fue el primer día al salir (de la casa)”.