A poco más de un mes de la salida de Lucía Maidana de Gran Hermano 2023, la joven salteña le dio una nota al programa que conduce Carlos Monti en Net y reveló el verdadero motivo de su separación.

Lucía estaba de novia con Virginia desde hace tres años, pero su paso por el reality le puso fin a la relación. Allí, la ex GH conoció a Rosina Beltrán, uruguaya con la que entablo una cómplice e íntima relación, al punto de enamorarse.

En Entrometidos en la tarde le mostraron un clip a Luchi de Rosina, contando que espera con ansias volver a verla, y la salteña expresó: “Cuando salí, yo hablaba mucho de ella y ella no hablaba nada de mí. Entonces, se me atacaba mucho. Decían que esto era solo de mi parte. Pero ahí está claro que es mutuo y que solo las dos sabíamos lo que pasaba adentro de la casa. Nos queremos mucho”.

¿LUCÍA MAIDANA SE SEPARÓ DE SU NOVIA POR ROSINA DE GRAN HERMANO?

En ese marco, un panelista le preguntó a Lucía: “¿Tu fuerte relación con Rosina adentro de la casa tuvo que ver con que tu relación de afuera se terminara?”.

Sincera, la ex GH 2023 respondió: “Sí, tuvo que ver. Yo salí con otra cabeza de la casa, salí muy cambiada. En la casa estás mucho tiempo al pedo, pensás muchas cosas. Entonces, sí, tuvo mucho que ver”.

“Cuando Rosi salga sé que no va a pasar más que el ser muy amigas. Ella va a estar muy a full. Tampoco me quiero ilusionar”.

“¿Estas dispuesta a empezar algo con ella?”, le retrucaron. Y Luchi contestó con cautela: “Cuando salís no tenés tiempo ni para mirar una serie, estás muy a full. Cuando salga sé que no va a pasar más que el ser muy amigas. Ella va a estar muy a full. Tampoco me quiero ilusionar”.

“Quiero que salga y hablar bien. El cariño está y siempre va a estar. Nos queremos muchísimo”, finalizó Lucía, también esperando con ansias el reencuentro con Rosina.