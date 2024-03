José María Muscari estrenó su podcast, Muy Muscari, y ya está disponible el Episodio 1: “Mi mami Cuky Influencer y mi tío Beto”.

A partir de este lunes 18 de marzo, Muy Muscari está en en Spotify y en WeToker.

Próximos episodios: Fracaso con Julieta Ortega, Adopción con Inés Estévez, Amistad con Las Mumas y Feminismo con Mariela Asensio.

QUÉ ES MUY MUSCARI

“Es una aventura para pensar, una tertulia moderna en la que comparto con mucha honestidad, algunas reflexiones sobre los temas que más me importan, junto a las personas de mi vida que me guían, me transforman y me ayudan a conocerme mejor”, explica José María Muscari.

DE QUÉ TRATA EPISODIO FAMILIA “Mi mami CUKY INFLUENCER y mi tío BETO”

“Mi mamá y mi tío Beto son los dos pilares de mi familia. Con ellos compartimos este encuentro en el que me animé a hacerles muchas preguntas. Las respuestas, como era de esperar son hermosas, desopilantes, simples, profundas, con corazón y con mucha honestidad”, dice Muscari.

“Mucho de lo que soy hoy es gracias a Cuki y a Beto . En ellos me descubro, me alejo, regreso, descanso, les retruco y nunca, jamás los dejo de amar”, agrega.