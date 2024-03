El tremendo cruce que mantuvieron Laura Ubfal y Sol Pérez en El debate de Gran Hermano este lunes dejó en estado de ebullición su convivencia en pantalla, al punto de que sostuvieron la discusión hasta el último minuto y la periodista la siguió durante todo este martes.

Las constantes críticas de Ubfal hacia Pérez y Ceferino Reato se le volvieron en contra cuando la ex “chica del clima” le pidió que deje a un lado su favoritismo y no la encasille, aunque más tarde le pidió disculpas considerando que, quizá, se había excedido.

Laura Ubfal y Sol Pérez protagonizaron un fuerte cruce en TV. (Foto: Captura Telefe - Instagram/lasobrideperez)

Pero para su sorpresa, la panelista de Intrusos no solo no le correspondió con las disculpas, sino que sostuvo su postura alegando que “no escuche ni entiende” sus palabras, y este martes volvió a fustigarla desde varios programas de América como Intrusos y A la tarde.

Leé más:

“¡Si te aburre mirá otra cosa!”: Santiago del Moro se hartó de las críticas a Gran Hermano

CÓMO MANDÓ AL FRENTE LAURA UBFAL A SOL PÉREZ TRAS SU VIRULENTO CRUCE EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO 2023

Aprovechando la pantalla del canal de Palermo, que está en plena campaña contra la violencia ejercida en Gran Hermano, Ubfal aprovechó para apuntar contra Sol Pérez, pero fue en el streaming República Z donde le lanzó el dardo más virulento que encontró a mano.

“No quise acercame, porque están todo ahí y no quise hacer un escándalo”, les contó a Gastón Trezeguet y a Fede Bongiorno, y reveló que le escribió a Pérez por privado para luego pensar que “todo había quedado bien”.

Sol Pérez

Sin embargo, la periodista explicó que tras volver del corte se enteró que Sol Pérez se había ido “a quejar a las autoridades” por sobre el comportamiento de su colega, y dejó una sentencia flotando en el aire: “¡Esto no es una escuela o un jardín!”, cerró la periodista, que ya tuvo muchísimos cruces por sus polémicos modos con otros colegas como Marisa Brel, Marcela Tauro y Susana Roccasalvo.

Leé más:

Laura Ubfal rompió el silencio sobre su fuerte cruce con Sol Pérez en el debate de Gran Hermano