Las reiteradas apariciones de un hombre en la puerta de su trabajo alertaron a Sofía Martínez, quien tomó medidas concretas para evitar el contacto en soledad con el acosador.

“Nunca me había pasado, la realidad es que no sé bien cómo hay que actuar en estos casos”, admitió la periodista.

“La semana pasada, en dos días, vino una persona acá especialmente preguntando por mí, queriéndome acompañarme al auto, pidiéndome el número de teléfono, con una mirada un poco (rara) que también. No sé, a mí me asustó por lo menos”, continuó en su entrevista a LAM.

Ahí, Sofí aclaró: “Esto fue jueves y viernes de la semana pasada. Hoy lunes, salí y lo vi venir otra vez y bueno, venía justo con el director de la radio y le dije, ‘acompáñame al auto’. Ahí medio como que me llamó, quería hablar conmigo, pero la realidad es que no sé bien para qué o cuál es la intención. Es un susto para estar atenta”.

“Me llamó la atención que me pida el teléfono. Le dije ´escribime por redes sociales´ y ahí medio como que se queda, me dice, ‘pero ¿Por qué no? Dejame acompañarte al auto’, como ahí eso, más invasivo de ese lado”, enfatizó.

Al final, Sofía Martínez relató el momento más desagradable que pasó con su acosador: “Yo le dije que me tenía que ir porque tenía que ir a laburar, porque estaba llegando tarde, cosa que también es cierto, siempre estoy yendo de un laburo al otro, y ahí, por suerte, todo tranquilo. Todo pasó, sí, me metí en un kiosco por las dudas, como para hacer tiempo, y después pasó”.

SOFÍA MARTÍNEZ HABLÓ SOBRE DIEGO LEUCO TRAS LA SEPARACIÓN

Con humor, el periodista de LAM le preguntó a Sofía Martínez por Diego Leuco: “¿Qué tal la vuelta olímpica?”.

“No, ninguna Vuelta Olímpica. O sea, la última que di fue la de la Selección Argentina en Qatar, que fue la mejor de todas”, respondió entre risas.

Diego Leuco.

Aunque admitió: “Nos seguimos hablando, sí”.

Por último, Sofía Martínez fue delicada al reflexionar sobre la mutación de su vínculo con Diego Leuco: “Amistad, creo que no es amistad, me parece. Pero seguimos igual que antes”.