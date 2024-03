María Becerra se presentó en Viña del Mar, Chile, y en medio de su show hizo un gesto en apoyo a Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano. Tanto los fanáticos de la participante como su hermana aseguran que la cantante argentina, de esta manera, estaría apoyándola públicamente pese a muchas de las críticas que recibe por su forma de ser en la casa.

En medio del escenario, luciendo su vestido con brillitos y su saco de “peluchito” lila, la artista hizo el gesto de un arco -la postura de Artemisa- igualito al que hace Juliana. Inmediatamente, la hermana de Furia, que maneja sus redes sociales, hizo eco de esta imagen y le dedicó a María un dulce mensaje en agradecimiento.

“¿María hizo el arco de Artemisa? Cierto que ella es FURIOSA. ¡Gran Furia!”.

“¿María hizo el arco de Artemisa? Cierto que ella es FURIOSA. ¡Gran Furia!”, expresó junto a emojis de besos, al pie de la imagen de María en apoyo a Furia. Además, sumaron el avatar de Juliana mirándola con cariño y rodeada de corazones. ¡Tiene aguante!

QUÉ DIJO AGOSTINA CUANDO SANTIAGO DEL MORO LA INVITÓ A ABANDONAR LA CASA DE GRAN HERMANO 2023

En este sentido, totalmente seguro de que no hay registros de amenazas de Furia a Agostina por parte de la producción del reality de Telefe, Del Moro invitó a la agente de policía al confesionario, donde ella insistió con esta versión para justificar su decisión.

“Yo no te quiero convencer de nada. Si vos y cualquiera se quiere ir, se puede ir”, comenzó Del Moro, que le recordó que su decisión es definitiva. “Tengo miedo, Santi, de que esta mina me clave... Se lo dije a Gran Hermano ayer: yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo”, expresó Agostina.

“Yo no te quiero convencer de nada. Si vos y cualquiera se quiere ir, se puede ir”.

“Me dijo ‘Te voy a matar’.¿Vos sabés la cantidad de homicidios y femicidios que existen después de una amenaza?. ¿Lo sabés? Las leyes acá se están muy mal. O sea, tiene que haber treinta amenazas para que hagan algo. No, gente, primero está mi vida”, argumentó Agostina, plantada en su decisión, por lo que Del Moro le aseguró que se iría en los próximos minutos.