A 48 horas de que Gran Hermano 2023 les abriera sus puertas nuevamente a Isabel De Negri, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, habría piojos en la casa.

El martes, Zoe Bogach expuso que le picaba mucho la cabeza y apuntó contra los compañeros que volvieron al reality.

“¡Ay, chicos! Posta, me picaron piojos a mí. ¡Me pica la cabeza! Mirá si tengo piojos. O capaz es porque hoy no me lavé el pelo. Si tengo piojos es porque alguien de afuera me los trajo porque yo no salgó de acá hace tres meses”, dijo.

En ese alborotado contexto, Nancy Pazos trató de sucios a los “hermanitos” en A la Barbarossa.

NANCY PAZOS TRATÓ DE SUCIOS A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2023

Noe Antonelli: -No solo hay piojos en las escuelas, también se metieron en gran Hermano. Los piojos no querían ser menos.

Pía Shaw: -Todavía no vieron a ninguno.

Nancy Pazos: -Eran sucios, eran sucios. Se sabía.

Noe: -Pero Zoe se empezó a rascar la cabeza y dijo “chicos, yo tengo piojos. Estoy acá hace tres meses. Alguien los trajo de afuera”.

Pía: -Joel, sin remera, le dijo “vení que yo te busco”.

Nancy: -Vení, Joel, que yo también...

Pía: -Joel fue uno de los que entró últimos. Si hay piojos es porque alguno de los últimos tres que entraron los trajo.

Noe: -Lo que dice Joel es que él no fue porque tiene pelo corto y le dijo a Cata e Isabel que son sus extensiones.

Pía: -Hasta ahora no le encontró ningún piojo, le encontró caspa.