En las últimas horas se viralizó una foto súper hot de Pedro Alfonso y Flor Vigna cuando participaron del Bailando 2016 que luego ganaron en medio de la polémica por la supuesta infidelidad a Paula Chaves.

Todo empezó cuando Mimi Alvarado reveló en su regreso a Argentina que la bailarina salió con un hombre casado y que para ocultar lo que sucedía se acercó a la mujer.

Flor Vigna y Pedro Alfonso en el Bailando 2016. Por: Victoria Fridman

Luego de estas declaraciones, en las redes sociales señalaron directamente a Paula Chaves como la engañada por el productor y en paralelo Flor anunciaba la separación de Luciano Castro.

Cabe recordar que Paula salió a hablar esta semana en medio del escándalo y aseguró que le hubiera perdonado la infidelidad a Pedro en caso de que fuera cierto.

REVELAN FUERTES DETALLES DEL RUMOR BOMBA DE FLOR VIGNA CON UN HOMBRE CASADO

Mimi Alvarado habló con Socios del Espectáculo del rumor bomba que lanzó sobre Flor Vigna, quien habría estado con un hombre casado.

“Sé cosas, tengo data, no son conjeturas, yo cuando hablo, hablo. Yo vi, lo tengo confirmado 100 por ciento”, dijo sobre la bailarina, vinculada a Pedro Alfonso.

Entonces, Mimi reiteró: “A mí no me tuvieron que contar, yo tengo ojos para ver. Ahora no lo voy a decir porque pueden haber perjudicados y no quiero destruir una familia”.