La incorporación de Virginia Demo a Gran Hermano 2023 puede ser para Juliana Scaglione como lo fue Ariel Ansaldo para Walter Alfa Santiago, y el fin de semana hubo un fuerte encontronazo entre ellas en la cena.

“A mí el put… y el conventillo no me gusta”, protestó Furia en plena mesa con todos sus compañeros en la mesa.

Entonces, enfatizó: “Si alguien habla mal de mí que me lo diga en la cara. Que venga fulanito y me diga…”.

Todo había comenzado por los reproches generalizados por quienes se habían dormido durante la prueba semanal, por la que finalmente Gran Hermano dejó con la mitad de presupuesto de comida a los hermanitos.

EL ACALORADO CRUCE ENTRE FURIA Y VIRGINIA EN GRAN HERMANO

Virginia: Precisamente. No quiero hablar mal. Te estás yendo a la ch… Yo no dije el nombre de nadie porque no quería armar el put…

Furia: -Seguí hablando por el micrfono que te encanta.

Virginia: No querida. NO te hagas la picante conmigo. Si hubiese sido put… hubiera dicho “tal persona dijo tal cosa”.

Furia: -No me hago la picante. El puterío no me gusta. Hubiera preferido que con quien no había dormido evites el comentario. Porque yo le puse toda la onda a la prueba. Que me digas que a la gente le molestaba que grite me chup…