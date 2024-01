Sin aviso previo, Luisana Lopilato y Michael Bublé hicieron un sorprendente anuncio en Instagram que impactó a sus fanáticos. Los padres de Noah, Elías, Vida y Cielo anunciaron la llegada de su “quinto bebé”.

¿La actriz está embarazada? Para nada. La pareja llama “bebé” a su whiskey, Fraser and Thompson, que acaban de lanzar. “Para los que no sabían, con Mike empezamos este proyecto hace un tiempo y lo llamamos Fraser and Thompson. ¡Es nuestro quinto bebé! Vayan a darle amor”, expresó la actriz, al pie de la foto de los tragos que preparó con su nuevo destilado.

“Hace poco lo lanzamos y estamos trabajando para que pronto lo puedan disfrutar en mi Argentina. El nombre nació de la bifurcación de dos ríos: Fraser y Thompson. Es un nombre muy importante para la historia de Mike”, sumó Luisana, que ya le dio de probar su nueva bebida a su hermana, que la aprobó inmediatamente.

¿CUÁNTO SALE EL NUEVO WHISKEY DE LUISANA LOPILATO Y MICHAEL BUBLÉ?

En Canadá, Fraser and Thompson ya se encuentra disponible.

La botella de 750 ml tiene un valor de 38,99 dólares.

Sin embargo, en Argentina hasta el momento no aparece a la venta.