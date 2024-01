Luego de que Jana Maradona admitiera que la relación con sus hermanos es tensa, Dalma Maradona, lejos de contestarle, enterneció a sus seguidores de Instagram con una dulce foto. Esta vez, la postal tiene como protagonista a sus hijas, Alma y Azul, fruto de su relación con Andrés Cardarelli.

A pesar de que la hija del Diez mantiene su cotidianeidad bajo llave, de vez en cuando, comparte alguna que otra foto en familia. Eso sí, siempre tapando el rostro de sus pequeñas, para no relevar su identidad, o de espaldas, como lo hizo en esta última oportunidad.

“Mis amores”, escribió la actriz sobre la imagen que muestra a Alma abrazada a Azul durante una tarde de juegos al aire libre, dejando en evidencia que la más grande tiene el cabello más oscuro que la chiquita, que lució su pelo rubio dorado bajo los rayos del sol. ¡Son muy lindas!

EL EXSECRETARIO DE DIEGO MARADONA FULMINÓ LA SERIE DE DALMA

Además, criticó que la serie se llame La hija de Dios.

“Yo a Dalma la definiría como hija de Diego, la hija de un distinto. Pero no es la hija de Dios, nunca eso. Estamos todos lejos de ser Dios. No comparto el título de la serie, para nada. Siempre se cuenta lo mismo en la serie, lo que le conviene a cada uno. ¿Alguno sabe si Diego estaba feliz?”.

“Cuando vi la serie de Dalma dije ‘no, esto es mentira’. Todo lo que están contando es una mezcla de ficción. No lo comparto. Ahí es donde te das cuenta de que no es la verdad. Hay intereses para que no se cuente la verdad. Ellos estuvieron poco y encima no te reconocen nada, entonces te da más bronca todavía. Cada uno tiene que hacerse responsable de los errores, a Diego nadie le decía nada”.

“Yo hubiese pateado la puerta si no podía ver a mi papá, es lo único que te voy a decir. ¿Cómo no patearon la puerta para ver a su papá? Ai me hubiese pasado a mí, no quedaba nadie ahí, olvidate. No me vengan con versos porque a Diego nosotros lo internamos a la fuerza”, concluyó sin filtro.