Siempre compinche con sus seguidores, Noelia Marzol les compartió un tremendo video que deja en evidencia el desastre que sus hijos, Donatello y Alfonsina, hicieron en el jardín de su casa cuando su mamá se fue “un segundo” a buscar agua.

“Un segundo me fui a buscar agua para regar mis plantitas... ¿Y esta? Miren, chupa el agua. Alfi, gorda... No sé quién lo arreglará, quiero largarme a llorar, no da por esto pero quiero llorar”, expresó Noelia, sincera, junto al clip.

En el video se puede ver que los nenes metieron las manos en las macetas y comenzaron a esparcir la tierra por el piso de madera. Además, le tiraron agua, por lo tanto, se hizo barro. Cuando su mamá regresó, ellos estaban manchando todo lo que encontraban de marrón y, la más pequeña, chupando la tierra. ¡No paran!

MARCELO TINELLI SE CONFESÓ CON NOELIA MARZOL

Además de encandilar a todos con su talento en Bailando 2023, Noelia Marzol enterneció a Marcelo Tinelli al llevar a la pista a Alfonsina y Donatello. Y fue después de hacerle upa a la más pequeña, el conductor se sinceró sobre la posibilidad de seguir agrandado la familia.

“Tenés un imán, me parece que va por acá”, observó la participante del programa de América, al ver que su beba le miraba los tatuajes al conductor, quien no dudó en alzarla y quedarse con ella unos minutos: “Va por acá, sí. Yo puedo tener 200 hijos”, lanzó Tinelli.

“Ya está, así puedo andar por la vida 100 años. Puedo tener 200 hijos. Miro a los chicos y quiero tener 50 más”, cerró la pareja de Milett Figueroa, dejando en claro –una vez más- sus ganas de tener más niños.

Tinelli ya es padre de Candelaria y Micaela, frutos de su relación con Soledad Aquino; Francisco y Juanita, a quienes tuvo con Paula Robles; y Lolo, el pequeño que tiene con Guillermina Valdés.