En medio de la sorpresa que despertó la decisión del líder semanal de Gran Hermano, Martín Ku, de sacar de la placa a Carla para mandar a Alan (quien era muy cercano a su grupo), el joven volcó su malestar con Licha.

“No me gustó, yo no lo hubiese hecho nunca, ni en pedo. Arriesgó y no era el momento, era muy temprano”, expresó Alan, dejando en claro que no vio con buenos ojos la actitud de su compañero.

Tras escucharlo, Licha dijo lo suyo: “Yo creo que si, por ejemplo, Juliana (más conocida como Furia) hubiese estado en placa, que sabés que, por ahí, tiene más banca que el resto, ahí si te tenés que arriesgar. Te la jugás y decís ‘divido tres votos contra uno, y veo si de esa manera la sacás’, pero en este caso, era innecesario”.

“Yo lo vi innecesario. Martín tenía el poder de líder de sacar a una persona y lo tiró a ese poder porque sacó a alguien que sabía que se iba a ir igual. También hay que verlo por ese lado, es una lástima”, cerró Alan.

ISABEL APUNTÓ CONTRA CATA TRAS QUEDAR ELIMINADA DE GRAN HERMANO

La tremenda pelea de Cata con Emma en Gran Hermano generó todo tipo de repercusiones. Y a poco de haber quedado eliminada del reality de Telefe, Isabel apuntó sin filtro contra la joven, con quien también mantuvo fuertes cruces dentro de la casa.

“Cata misma dijo que era tóxica, yo no digo que lo sea. Para mí, ella es una persona insegura que se defiende a través de la agresión”, comenzó diciendo la exparticipante en Gran Hermano, la noche de los ex. Y agregó: “Ella es muy agresiva y la estoy justificando, digo ‘debe ser porque es una persona muy insegura’”.

Por otro lado, la exhermanita destacó a Emma, quien compartió su dura historia de vida en el programa: “Emma es un tipazo, es un buen tipo”, remarcó. Y cerró: “Yo lo vi llorar de verdad, sufrir, y escuché toda su historia”.