Con una sonrisa en el rostro tras haber “soltado” a su exmarido luego de su comentada separación, Fernanda Iglesias posó en bikini desde su departamento en Caballito y reflexionó a corazón abierto sobre la importancia del amor propio.

“Así llegué al verano, no hice lo que dicen en la tele: ni cremas, ni polvitos mágicos. Y no pasó NADA. Cuidé lo más importante: mi salud mental. Solté la panza y me dediqué a ser feliz”, escribió junto a las postales en las que se la ve divina y contenta.

Además, la panelista de LAM le agradeció a Nazarena Vélez por haberla ayudado a aceptar su corporalidad así cómo es. “¿Saben qué? Es por ahí. Gracias Nazarena por ser inspiración, por enseñarme a quererme como soy. Posta, es la que va”, sentenció, feliz por haberse abrazado a sí misma.

FERNANDA IGLESIAS PREFIERE ESTAR SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA

“Ese mandato de tener pareja sí o sí ya fue. Sobre todo a mi edad, que ya tuve hijos, tengo un trabajo, una casa y muchas amigas. Tuve algunas salidas con chicos muy educados, pero no es hoy el centro de mi vida enamorarme”, sumó la panelista.

E invito a sus seguidores a que se sumen al cambio. “Cambiemos el paradigma, porque la presión de conseguir pareja aumenta la ansiedad y no ayuda para nada. No es obligatorio tener novio. O novia. Y menos salir con cualquiera con tal de fingir felicidad. Agradezco a los que me desean un futuro de a dos. Pero tengo otras prioridades que me hacen feliz”, sentenció.