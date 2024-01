Con el dolor marcado a fuego en su corazón, Paula Chaves recurrió a las redes para compartir el dolor que siente a dos años de la partida de Lina, una de sus mejores amigas quien falleció a los 37 años tras luchar contra el cáncer de mama.

“Qué lindo fue compartir la vida con vos… Mi compañera de viajes. Tanto que aprender, cómo viviste tu vida sin miedos, cómo transitaste tu partida”, escribió Paula en su cuenta personal de Instagram junto a varios postales y un video de los momentos más felices que vivió con su amiga.

Foto: Captura de Instagram (@chavespauok) Por: Fabiana Lopez

“Te amo, bicho. Una parte de mí se fue con vos. Dame señales, las espero. Te quiero sentir cerca. Te amo”, agregó, muy movilizada, con un deseo especial para que se lo cumpla Lina. Y cerró, en un posteo que subió a Instagram Stories: “2 años que te fuiste. Tal vez tenías una misión, tal vez fue otra cosa. Elijo recordarte llena de amor y siempre con una sonrisa, aunque duela. Te amo, bicho”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@chavespauok) Por: Fabiana Lopez

PAULA CHAVES, AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS, ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU RELACIÓN CON ZAIRA NARA

Indagada por Ángel de Brito sobre cómo está su relación con Zaira Nara, Paula Chaves se sinceró en una nota que le dio a LAM: “A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta. Es una relación que, obviamente, está en un impasse como pasa en la vida, en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, comenzó diciendo.

“Ella es la madrina de mi hija, yo ya elegí como madrina de Filipa (una de las hijas que tuvo con Pedro Alfonso, con quien también tiene a Olivia y Baltazar). Ojalá, en algún momento, las cosas se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir ¿pasó esto y por eso nos distanciamos’, sino que fue una sumatoria de cosas”, agregó.

“A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta”.

Por otro lado, Paula no supo contestar si existe la posibilidad de rearmar esta amistad: “No sabría decírtelo. Yo soy muy sincera con las cosas que me pasan y no me interesa tampoco decir ‘está todo bien, no pasa nada’ y sonreír porque soy auténtica y se me nota cuando algo me pone mal o me duele. La verdad no sé qué va a pasar”.

“Nos conocemos hace un montón de tiempo, pero así como se rompen las relaciones, o tienen impasses, o tiempos, creo que la amistad es lo mismo y es la vida. Veremos. No puedo decirte que esto es determinante o que no lo es. No sé, es raro. Lo único que tengo para decir es que para mí es una situación dolorosa, que me hizo mal y que siento que no es lindo. Desde el año pasado nos distanciamos”, cerró la esposa de Pedro, muy triste.