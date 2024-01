Mimi Alvarado, la pareja de El Tirri, se mostró molesta con Alexis “Conejo” Quiroga. Es que ella lo habría ayudado a que entrara al Bailando 2023 y él nunca le habría agradecido. Lejos de dejar pasar esta acusación, el joven afirmó en El Debate de El Bailando que esto no es así y que la mediática estaría criticando a todos para que la convoquen a bailar en la pista.

Muy enojada por los dichos del ex de Coti Romero al aire, la pareja del primo de Marcelo Tinelli lanzó un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram. “No puedo creer lo mentiroso que es el conejo diabólico. Coti tenía razón con todo lo que me dijo. Que se prepare, voy con todo. Me da mucha rabia la gente mitómana, basura y malagradecida, todo lo que es El Cone”, expresó, furiosa.

“Coti tenía razón con todo lo que me dijo. Que se prepare, voy con todo. Me da mucha rabia la gente mitómana, basura y malagradecida, todo lo que es El Cone”.

“Había bajado un cambio e hice las paces, pero con todo lo que dijo hoy, que se agarre. Y no, conejito del diablo, no me hace falta bailar ni quiero. Cuando tú llegabas, yo hace rato estaba. Se nota lo nuevito que eres, 4 de copas con mierd... Ojalá te eliminen pronto”, sentenció, muy enojada.

¿QUÉ HABÍA DICHO EL CONEJO CONTRA MIMI ALVARADO?

“Los de afuera son de palo, tal vez tiene ganas de bailar porque se subió al streaming para criticar a todo el mundo. Se sienta a decir boludeces... Se ve que necesita de mí para estar ahí. Yo entré al certamen porque me convocó la producción, si no estaría ahí toda la familia de Mimi”.

“Yo a la gente la trato como me trata a mí. Si me tratan con respeto, devuelvo respeto. Si me agreden, hago lo mismo”, sentenció El Conejo, palabras que molestaron a Mimi.