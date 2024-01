El balance de Camila Mayan sobre el año que terminó incluyó una picante reflexión sobre Alexis Mac Allister y Ailén Cova, quienes blanquearon el romance apenas ella se separó del Campeón del Mundo, a semanas de haber compartido los festejos de Qatar 2022.

“Es una relación que se terminó y que hubo que ponerle la cara y el cuerpo a lo que estaba pasando, y hacer ese proceso. Quizá encontrarme con cosas nuevas que yo no conocía, como todo esto (mediático), que es bastante distinto”, arrancó en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces, reveló cómo era el vínculo con Ailén, la actual pareja de Alexis: “Obvio que tenía vínculo con todos los que conocían a mi ex, pero no quiero entrar en detalles. No creo que haya que meterse con cada uno”.

“Cada uno hace lo que quiere. No me voy a meter ahí”, cerró Camila Mayan en alusión a la traición de la que fue víctima de parte de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, quienes eran íntimos amigos desde la infancia.

POR QUÉ CAMILA MAYAN NO VOLVIÓ A HABLAR CON ALEXIS MAC ALLISTER

“Es algo que ya pasó y hay veces que hay cosas que demuestran que algo se termina, es muy claro. O que hay personas que no están dispuestas a recibir, o a ver, lo que sea”, enfatizó desde Punta del Este.

Decepcionada, Camila Mayan descartó volver a acercarse a Alexis Mac Allister: “Es muy claro que esto se terminó. No hay nada atrás de eso”.