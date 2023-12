Luego del furor que fue su triunfo en Gran Hermano 2023, Marcos Ginocchio mantuvo un bajo perfil respecto a su presencia en los medios. Y fue Ángel de Brito quien sorprendió al revelar cómo encararía el último campeón del reality de Telefe su futuro laboral.

“Por ahí lo tenemos acá, pero lo digo. Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él. Marcos no quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano, esto es palabra mía, no quiere estar en ningún panel”, aseguró el conductor de LAM en vivo.

“Él quiere seguir trabajando como modelo. Se está preparando para actuar, pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado”, agregó, dejando en claro el deseo del joven de 24 años de incursionar en la ficción.

“No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”, cerró De Brito, en referencia a Ginoccio, quien en un futuro podría hablar él mismo de su carrera en el programa de América.

FUERTE REACCIÓN DE UN PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO AL ESCUCHAR DEL SUPUESTO ROMANCE DE LA CHINA SUÁREZ Y MARCOS GINOCCHIO

En una de las tantas charlas que se dio entre los participantes que ingresaron a Gran Hermano 2023, Emmanuel no pasó por alto que se refirieran al supuesto romance de Eugenia “la China” Suárez y Marcos Ginocchio, y fue contundente con su reacción.

“¿Qué te importa con quién está la China Suárez? Hoy te voy a atacar. ¿Qué importa con quién está? Estoy harto de que hablen de con quién con está, o con quién no está”, lanzó el joven, sin filtro, frente a todos.

“¿No pueden hablar de lo diosa e icónica que es? Es una bomba, linda, hermosa. Buena mina, escandalosa también”, cerró, dejando en claro su postura sobre los comentarios y críticas que fueron para la actriz y cantante.