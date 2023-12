Evangelina Anderson y Martín Demichelis, una de las parejas más consolidadas del medio, están celebrando su aniversario número 16. Nostálgica y enamorada, ella le obsequió un video que posteó en Instagram, mediante el cual hizo eco de los momentos más felices vividos juntos en estos últimos años.

“Un día como hoy, pero 16 años atrás… Quien diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero. Él, quien no solo se convirtió en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos; él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza...”, escribió Eva.

Al pie de las fotos que los muestran abrazados en su cotidianidad, disfrutando de vacaciones y hasta tomando mate juntos, ella le declaró su amor eterno. “Te quiero, por lo menos, en 16 vidas más. Feliz aniversario, Demi”, cerró la modelo, muy enamorada de su marido, con quien tiene tres hermosos hijos.

FLOR DE LA VE LANZÓ UN PALITO PARA WANDA NARA Y EVANGELINA ANDERSON DESPUÉS DE DESMENTIR QUE ESTÉN PELEADAS

Unos minutos antes, la conductora había recordado que trabajó con ambas en La Pelu, el ciclo que conducía en Telefe, y deslizó que no había sido nada fácil la convivencia.

“Una llegó a un lugar de forma honesta… Llegás honestamente, desde hace 5 años o 30 años. No es poco”, aseveró, enigmática.

“No voy a seguir hablando porque tengo tantas cosas para contar, pero no voy a decir nada” ¿, concluyó, llamándose a silencio.