Luego de toda la polémica que despertó la decisión de la producción del Bailando de cortar todos los reemplazos de aquellos participantes que se hayan podido vacaciones, no puedan competir por enfermedad o una causa de fuerza mayor, Marcelo Tinelli fue contundente con su postura en vivo.

“Yo creo que no tienen que haber más reemplazos. Y esta es una decisión de la producción. El que no puede, no sigue, lamentablemente”, comenzó diciendo el conductor del programa de América, mirando fijo a cámara.

Luego, se refirió a los casos de Yeyo de Gregorio y Charlotte Caniggia, quienes tenían pautado sus días de descanso: “Yeyo se enojó porque había arreglado con la producción un viaje a Brasil, pero no. Si no baila, queda eliminado. Y él cambio su pasaje y va a bailar con sólo un día de ensayo”, lanzó.

Y continuó: “En el caso de Charlotte, a la que amo profundamente, ella se iba a ir una sola semana. Cuando dijo al aire que iban a ser 15 días, me sorprendí. Es como demasiado. A partir de ayer, no se acepta eso. Me encantaría que, más allá del enojo, pienses si podés venir, a mí me encantaría. Creo que podés ser una de las finalistas del programa”.

“Si esto no lo hacemos, lamentablemente, empiezan a ver un montón de privilegios para algunos y para otros, no. Me parece que las reglas tienen que ser iguales para todos”.

"Si esto no lo hacemos, lamentablemente, empiezan a ver un montón de privilegios para algunos y para otros, no. Me parece que las reglas tienen que ser iguales para todos, para los que participan en esta competencia y van a ganar una copa y un dinero", se explayó Tinelli.

Y cerró, tajante: “Lo lamento, es lo que toca. Acá tienen que bailar los participantes. El que puede llegar, que llegue; y el que no llega, no llega. No vamos a tener que cambiar nosotros, van a tener que cambiar otras cosas. Lo que se había arreglado, ya no está más arreglado. A partir de ahora, cambió. No me parece tan grave. Quedan 20 programas y acá hay que tener, ganas, hambre, necesidad, ganas de estar. El programa termina el 29 de enero y el que se consagre campeón, tiene que ir con todo, tiene que bailar. No va a haber reemplazos ni para los enfermos. Esta es la decisión”.

MILETT FIGUEROA, ¿A UN PASO DE QUEDAR AFUERA DEL BAILANDO?

Luego del susto que despertó Milett Figueroa tras descompensarse en el Bailando, Ángel de Brito reveló que la participante podría estar cerca de quedar eliminada del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América.

“Milett Figueroa está cerca de quedar fuera del Bailando. Se estuvo haciendo una resonancia magnética, hoy volvió a lo del Dr. Furman a volverse a estudiar y lo que parecía un simple problema de vértebras, es un desplazamiento de vértebras y le hicieron un nuevo estudio para ver si había algo más”, contó el conductor de LAM en vivo.

“Ella sigue muy dolorida, los calmantes no le están haciendo mucho efecto y hoy murió su tío en Perú, ella había hablado de él acá y había dicho que era un poco como su papá, que la había criado y que lo quería mucho”, agregó.

Además, dio más detalles del mal momento que atraviesa la joven: “Él estaba enfermo y Milett no pudo viajar a Perú porque está muy dolorida y tampoco viajó con Marcelo a Punta del Este porque se tiene que quedar acá y seguir su tratamiento. Esto es triste para ella porque se le mezclan todas las cosas: lo familiar y el trabajo”.

“Está a un paso de quedar fuera del Bailando porque ya no hay reemplazos. En un movimiento de un truco de un ensayo, se lesionó. Por ahora, está en duda si sigue Milett o no. El martes o el miércoles a más tardar se define si sigue”, cerró De Brito.