A dos años de blanquear su relación amorosa con Luciano Castro, Flor Vigna sorprendió al confesar abiertamente que está “enamorada” de La Joaqui y que sería un “permitido” para que se sume a su pareja con el actor.

“Con Lucho tenemos una pareja libre. Tratamos de que cada uno cumpla primero consigo mismo. Estoy muy enamorada de él”, dijo la cantante en nota con Socios del Espectáculo, al contar que el actor se va a trabajar a Mar del Plata y ella se queda en Buenos Aires.

“¿Luciano es para nada celoso?”, le retrucó el notero de eltrece. Y Flor contestó: “No, no es para nada celoso. Me he encontrado yo más veces diciendo ‘¿qué onda esto?’”.

En esa línea, el cronista continuó: “Recuerdo que dijiste que en un futuro involucrarías a alguien en la pareja”.

Y Vigna asintió y explicó: “Sí, pero la tengo que elegir. Por ahí me decís ‘fulana’ y digo ‘fulana, no. ¿Qué te pasa con fulana?’”.

“Yo planeo estar con él por mucho tiempo y pienso que las parejas cuando pasan mucho tiempo juntas está bueno hablar del deseo”, argumentó.

“Cuando la vi a La Joaqui me enamoré. Mi primer sentimiento fue ‘¡wow! ¡Qué hermosa!’. Con ella sí haría (un trío). Joaqui estoy enamorada de vos”.

FLOR VIGNA LE DECLARÓ SU AMOR A LA JOAQUI EN PLENA NOTA

Con picardía, el notero le contestó: “Bueno, si La Joaqui te está escuchando”. Y Flor Vigna sostuvo lo dicho mirando a cámara: “Joaqui, te amo. Yo estoy enamorada de vos... Pero esto ni siquiera se lo pregunté a Lucho. Es un delirio mío”.