Noelia Marzol, muy contenta por sumarse al Bailando 2023 en reemplazo de Flor Vigna, que renunció para enfocarse únicamente en su música, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una feliz noticia. Finalmente, le devolvieron su cuenta oficial que le habían bloqueado.

“Me devolvieron la cuenta luego de 10 días de habérmela dado de baja por error. Finalmente... Chicos, la alegría que manejo”, exclamó Noelia, muy contenta, en un video que compartió a través de sus stories, en el que se la ve en bikini y hablándole eufórica a la cámara.

“Fueron 10 larguísimos días de no tener mi cuenta oficial y averiguando por un montón de lados diferentes, terminaron diciéndome que había sido un error. No había razón por la cual me la cerraron, me pidieron disculpas. Gracias a todos por apoyarme en la otra cuenta, pero sigo por acá, dándolo todo; pasaron un montón de cosas en estos días, así que las voy a volver a subir por acá”, cerró, visiblemente emocionada.

EL ENOJO DE NOELIA MARZOL CUANDO LE CERRARON LA CUENTA

Noelia Marzol estalló de bronca porque le bloquearon su cuenta de Instagram y a través de Twitter hizo un descargo sobre la pedofilia.

“¡Me inhabilitaron Instagram por actividad sexual! ¿Es joda?”, escribió la bailafina, indignada por la sorpresa que se llevó con su perfil.

En el tweet, manifesfó: “La cantidad, pero la cantidad de cuentas de pedofilia que existen y no las cierran y a mí me la cierran por aparecer en bikini... chau”.