Hace pocos días José María Muscari compartía su felicidad por convertirse en padre de Lucio, un adolescente de 15 años que fue viral en octubre de este año por un video donde manifestaba su sueño de “tener una familia unida”. Ellos se eligieron como papá e hijo y el director teatral contó cómo nació su historia juntos.

“Conocí a Lucio gracias a Telefe Noticias. Yo estaba haciendo un viaje que tenía pautado con un amigo en Europa de vacaciones, que nunca me tomo, y un día veo el video replicado en las redes. Me produjo una conmoción muy fuerte y ahí lo conocí a Lucio”, contó, en una nota con Pilar Smith.

“Es extraño de explicar qué me pasó cuando lo vi. Si bien siempre tuve el deseo de la paternidad, yo vi el video, lo escuché hablar y percibí su empatía, su inteligencia, su resiliencia y me bajó una sensación que nunca tuve en mi vida de ‘es mi hijo, hacé lo que haya que hacer. A partir de ver esta convocatoria pública, él me eligió y ahora tenemos nuestra vida juntos”, expresó.

Foto: Instagram

JOSE MARÍA MUSCARI RECORDÓ CON EMOCIÓN CÓMO ADOPTÓ A LUCÍO, SU HIJO

“Hubo un Lucio, que fue el que me encontré ahí, todo tenso igual que yo, cuando firmé el permiso para poder sacarlo. Y hubo otro Lucio que apareció en la vereda, súper luminoso. Ese día yo tenía permiso para sacarlo desde la mañana a la nochecita”, rememoró la cabeza detrás de numerosos éxitos teatrales.

“Empezamos a caminar y fuimos a la Costanera, fuimos a desayunar, después fuimos a un shopping, compramos entradas para una película, jugamos al bowling, nos divertimos porque los dos éramos unos quesos. Pasó todo el día y me lo pasé hablando con alguien que desconocía. Pensé ‘me eligió y ahora es ir para adelante’”, recordó, con emoción.

“Siempre creí más en la ley del amor, que en la ley de la sangre. Nunca tuve la necesidad de que mi hijo tuviera mi sangre. Se ve que todo eso en un momento se ordenó y apareció Lucio. Para eso tuvo mucho que ver una asociación que se llama Adopten niñes grandes. Ellos me ayudaron a perder los prejuicios sobre adoptar chicos que no son bebés”, destacó.

“La primera vez que me dijo ‘papá’ fue por escrito. Cuando me lo dijo se me congeló el corazón. Ahora ya no logro que me diga papá. Me dice ‘viejo’, ‘vieji’. Hasta antes de la aparición de Lucio nunca me imaginé que decirme ‘viejo’ podía darme tanta emoción. Siempre lo pensé como algo peyorativo y ahora me lo dice y me desarmo”, concluyó, sensibilizado.