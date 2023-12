Luego de compartir su emoción en las redes por haber adoptado a Lucio, un adolescente de 15 años que anhelaba encontrar una familia, José María Muscari reveló que sueño le cumplirá a su hijo.

“El día a día es nuevo, de adaptación de Lucio a mi hogar, a Buenos Aires, a mi familia, amigos. Y sobre todo de nosotros, de irnos conociendo”, reveló Muscari en una nota que dio a TN Show sobre este flamante presente.

“Compartimos mil actividades, desde comprar ropa a llevarlo a entrenar al gimnasio, ir al cine, visitar familia y jugar a la PlayStation”, agregó, dando detalles de las cosas que comparten en su vida cotidiana.

Por último, el entrevistado reconoció que irá con Lucio a Mar del Plata, donde presentará una de sus obras: “De paso va a conocer el mar y esa ciudad que amo”, cerró, visiblemente emocionado, sobre sus ganas de que el joven viva estas nuevas experiencias a su lado.

EL PEDIDO DEL JOVEN ADOPTADO POR JOSÉ MARÍA MUSCARI A LA JUEZA

Luego de que José María Muscari compartiera su emoción en las redes por haber adoptado a Lucio, un adolescente de 15 años que anhelaba encontrar una familia, la jueza que sigue el caso -Carolina Macarrein- dio a conocer detalles de esta conmovedora historia.

“Por donde miremos esta historia es hermosa porque es muy reconfortante para los dos poder haberse encontrado”, comenzaron diciendo en el noticiero de eltrece. Y agregaron: “En octubre de este año se había viralizado la historia de Lucio. Y con Arriba Argentinos fuimos a ver a la Jueza que nos contaba un poquito más de esta historia”.

Foto: Instagram (@josemariamuscari) Por: Fabiana Lopez

Fue entonces que se escucharon las palabras de la jueza: “Él se presentó voluntariamente al juzgado, solo”, lanzó, en referencia a Lucio. Y cerró, a flor de piel: “Lo hizo sin avisarle a nadie. Fue un ratito antes de ir al colegio. Y me dijo ‘hasta acá llegamos, yo no quiero seguir así y tengo claro que con mi familia no va más. Buscame una familia’”.