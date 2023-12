Buena onda con sus seguidores de Instagram, la conductora Paula Chaves los hizo partícipes de un tremendo momento. Acompañada por su papá, se dirigió hacia el consultorio de su odontólogo para hacerse una tremenda intervención odontológica que no solo registró de principio a fin, sino que compartió a través de sus stories de Instagram.

“No la estoy pasando nada bien... Lloré, obvio. Como forma de liberación, ja, ja, ja, ja... Pero no me dolió nada, posta, la mano de mi odontólogo es única”, expresó Paula, al pie de una selfie en la que se la ve con el maquillaje corrido y los ojos llorosos, en señal de que había quebrado en llanto.

Para finalizar, compartió un clip que ilustra el momento en el que estaban haciéndole el tratamiento. “Tiene una anestesia con música que actúa por goteo automático. Sí, sí, anestesia con música relajante”, cerró, junto a emojis que lloran de la risa, etiquetando al profesional, muy agradecida por su atención.

Además, reveló que sus fobias son ir al dentista, viajar en avión y subirse a ascensores. Y les preguntó a sus fans cuáles son las suyas.

ESTRENO DE MISTERIO EN LA CABAÑA, LA OBRA DE PEDRO ALFONSO EN CARLOS PAZ

Pedro Alfonso, que desde hace más de 10 años elige Córdoba para hacer temporada de verano, y Paula Chaves regresan al Teatro del Lago desde el 27 de diciembre con Misterio en la Cabaña, una comedia para toda la familia.

Pachu Peña, Rodrigo Noya y Camilo Nicolás son los pilares que acompañan a Pedro y Paula. Y se suman al elenco Sabrina Rojas y Michelle Masson, quienes van por primera vez a la ciudad.

Por su parte, Diego Rinaldi hace la puesta en escena y la producción general es de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe en coproducción con La Flia.

Misterio en la Cabaña se presentará de martes a domingos. Las entradas estarán a la venta por Eden Entradas.