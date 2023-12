Falta muy poco para Navidad y Zaira Nara ya está preparando el lanzamiento de una línea de labiales rojos. Siempre atenta a las necesidades de su marca, la hermana de Wanda Nara decidió ser la cara de esta campaña. Sensual, posó con poca ropa para las cámaras.

Contenta por el resultado de las imágenes, Zaira hizo eco de un adelanto a través de sus stories de Instagram. En las imágenes se la puede ver sin corpiño y luciendo nada más que unas medias largas, que le llegan hasta la cintura, de color rojo, en diálogo con unos zapatos de taco alto del mismo tono

“Nos estamos preparando para la temporada de bocas rojas”, expresó la modelo, que eligió pintarse los labios del mismo color que las prendas, y posar sin corpiño para promocionar su próxima línea de labiales. ¡Un fuego!

LAS CRÍTICAS AL VESTIDO TRASLÚCIDO DE ZAIRA NARA

Pese a lo bella que se mostró en la gala de los Martín Fierro Latino, en las redes sociales no faltaron los haters que denostaron su look.

“Tan hermosa. No había necesidad de ese vestido... Muy vulgar... Le saca su finura”, “Tanto que le enseño a mi hija que no tiene que mostrar sus partes íntimas, ve esto y se queda como: ‘¿qué hago?’”, “La verdad que sos muy fina y elegante, ¿pero no es demasiado tanta transparencia?” y “No es necesario mostrar tanto. Muy vulgar”, fueron algunas de las críticas que Zaira recibió.