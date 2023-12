Luego de haber compartido a través de sus stories de Instagram un recuerdo brillando en el escenario, Rusherking posteó otra foto actual en la que se lo ve con mucha menos energía vital.

Es que el cantante, expareja de China Suárez, se intoxicó y se siente realmente muy mal. Cercano a sus fanáticos, se sacó una foto recuperándose, en la que se lo ve recostado en la cama y con gesto de debilidad, atravesando este tremendo momento.

“Ayer me intoxiqué... Y estoy con el vaso con agua todo el día...”, contó el artista, que se mostró sosteniendo un vaso enorme del que toma líquido, para no deshidratarse, mientras descansa en su casa. ¡A cuidarse!

CHINA SUÁREZ CONTÓ SI LE DEDICÓ EL TEMA A RUSHERKING

China le aclaró a Pochi, quien remarcó que su canción estaba dedicada a Rusherking, que no escribió el tema pensando en él.

“Nop. La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen. Lamento que tal vez coincida con el momento que esté pasando otra persona. Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de un ex en ningún lado”.

“Por otro lado, hay una agenda que se programa para los estrenos de las canciones, se carga en las plataformas con días de anticipación. Nunca, nunca en mi vida, hablé mal de un ex públicamente. Ni siquiera estando triste o rota”, sentenció China.

A lo que Pochi agregó que la cantante sabe hacer “marketing del bueno”.