Luego de haber marcado tendencia en Instagram con una microbikini lila, Nati Jota volvió a ponerse en el centro de la escena de la red social gracias a una selfie que se sacó antes de ir a entrenar a su gimnasio.

Por primera vez, la conductora de Sería Increíble, que se puede ver por streaming en el canal de Olga, contó el peculiar motivo por el cual siempre se saca selfies en el ascensor de su edificio.

“Mi ascensor es demasiado lento como para no sacarme selfies. Y si no las subo, ¿para qué (las saco)?”.

“Mi ascensor es demasiado lento como para no sacarme selfies. Y si no las subo, ¿para qué (las saco)?”, expresó, divertida, al pie de una postal luciendo un cancherísimo conjunto deportivo ideal para entrenar a con todo.

NATI JOTA REMARCÓ LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR A UN MÉDICO Y NO AUTOMEDICARSE

“Automedicarse está mal y yo soy re cagona. Me acuerdo cuando me saqué las muelas de juicio y me moría de dolor, pero no quería seguir tomando el remedio porque había googleado que si tomabas varios días seguidos se te podía romper el intestino y después morir. No me den bola, es algo que googlee, pero tampoco abusen, mejor hablen con un doctor”, cerró, con claridad.