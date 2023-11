Luego de que Cami Homs protagonizara un tremendo momento de tensión con Martu Morales -la bailarina de Yeyo De Gregorio- en Bailando 2023, Yanina Latorre reveló que la participante renunció al programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

El conflicto se había iniciado porque Martu no pasó por alto que Cami la llamara ‘la bailarina de’ y redobló la apuesta sin filtro: “En todo caso, ella es ‘la ex de’ y nadie le dice nada. Nada, eso”, arremetió, sorprendiendo a todos los presentes con su comentario.

Este conflicto habría desencadenado en la renuncia de la expareja de Rodrigo de Paul (con quien tiene a Francesca y Bautista), tal como lo anunció Yanina en LAM: “Camila Homs no se la bancó. Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’”, lanzó.

Y cerró, sin filtro: “A ver, no es un insulto y no es un maltrato. Aparte, a Camila Homs por más que a ella le duela y le moleste, la empezamos a mirar y seguir cuando se separó de Rodrigo de Paul. Él después se puso de novio con Tini Stoessel y ella aprovechó eso”.

CAMI HOMS HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU NOVIAZGO CON JOSÉ “EL PRINCIPITO” SOSA

En medio de la felicidad que vive a poco de debutar en la pista de Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, Camila Homs abrió su corazón y reveló que está en un gran momento sentimental de la mano de José “el Principito” Sosa.

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, remarcó la expareja de Rodrigo de Paul –con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista- sobre el futbolista que también tiene dos hijos de una relación anterior.

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, agregó, divertida, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo. Y sobre haber comenzado una flamante historia de amor con alguien de la misma profesión que el padre de sus niños, cerró, sincera: “No soy de juzgar para nada”.