Zaira Nara y muchos otros famosos argentinos ya aterrizaron en Sevilla, España, para formar parte de los prestigiosos premios Latin Grammy 2023. Recién llegada a su hotel, compartió a través de sus stories de Instagram un video que llamó la atención.

En el clip que la modelo y conductora, en pareja con Facundo “Polito” Pieres, posteó en la red, se pueden ver sus valijas abiertas de par en par y sus prendas de indumentaria desparramadas por toda la habitación; desde zapatos de taco alto hasta tops y pantalones por doquier.

“Recién llegué...”, expresó junto al emoji con gesto ofuscado, al pie del clip que la muestra en bikini y calzas esquivando la ropa que había dejado tirada, antes de cambiarse para salir a caminar por las callecitas europeas.

MARCELO POLINO LE PIDIÓ DISCULPAS EN VIVO A ZAIRA NARA

A pocas horas de que Zaira Nara comunicara su renuncia al Bailando en Twitter, Marcelo Polino le ofreció sus disculpas en vivo.

“Aceptemos que a una persona, que es pública, le pueda molestar que digan en la pista más famosa del país que llegó a dónde llegó por hacerle sexo oral a la gente”.

“Hay que ponerse en el lugar del otro, más allá de que sea una broma y de que nos riamos todos. Hay que respetar el dolor y el límite del otro”, continuó el jurado.

“Yo a Zaira le pido disculpas porque yo tendría que haberle dicho algo a Charlotte. Siento que tendría que haberle hecho un comentario”, asumió Polino, quien se quedó completamente ante tamaño escándalo mientras sus compañeros de jurado bromeaban con la situación.

Serio, Polino concluyó: “Yo, como persona individual, las conozco a las chicas desde que comenzaron y no me parece bien que alguien se pare alegremente a ver cuántos pitos chupó para estar a donde está. Me parece que eso atrasa. Yo le pido disculpas a nombre personal. Yo, Marcelo Polino, le pido disculpas”.