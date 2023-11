Luego de haber dado el “sí” junto a Nicole Neumann rodeado de familiares y amigos en la provincia de Neuquén, Manu Urcera rompió el silencio y habló de sus deseos de tener un hijo con su flamante esposa.

“Nicki le da todo a las hijas. Son su prioridad desde el día 1 que lo hablamos y me dijo ‘yo vengo con un combo, somos 4′. Yo lo tenía claro y a mí también me enamoró esa postura. Ella siempre intenta dar todo y más, y tiene la tranquilidad de dar el máximo por sus hijas”, comenzó diciendo el piloto de carrera, en medio de las especulaciones que despertó la ausencia de Indiana (la hija que la modelo tuvo con Fabián Cubero, con quien también tiene a Allegra y Sienna) en el civil.

Por otro lado, indagado por la posibilidad de agrandar la familia, Manu se sinceró en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Es un proyecto tener un hijo. La realidad es que con mis carreras estamos un poco complicados. Ella también trabaja mucho y está en casa, pero queremos”.

Por último, Urcera no escatimó en halagos para Nicole: “A mí me enamoró de ella su forma de ser, su forma de pensar. Y eso que somos muy distintos, pero podemos complementarnos”, cerró, muy enamorado.

NICOLE NEUMANN SE APOYÓ EN UN FAMILIAR MUY IMPORTANTE, EN MEDIO DEL CONFLICTO CON INDIANA Y FABIÁN CUBERO

Luego de las especulaciones que despertó la ausencia de Indiana (una de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, con quien también tiene a Allegra y Sienna) en el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, la modelo se mostró muy cerca de otro integrante de la familia.

“Llegó papá”, escribió Nicole junto a varias fotos que subió a Instagram Stories posando con Bernd Unterüberbacher (quien vive en Suecia junto a su esposa y su hija menor); su flamante esposo; su hermana, Gege Neumann y otra persona más.

Además, Nicole dio que hablar al plasmar en sus redes un mensaje de Jiddu Krishnamurti: “El mundo está tan lleno de opiniones como lo está de personas. Y usted sabe qué es una opinión. Uno dice esto, y algún otro dice aquello. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad; por lo tanto, no escuche una mera opinión, no importa de quién sea, sino que descubra por sí mismo qué es lo verdadero. La opinión puede cambiar de la noche a la mañana, pero no podemos cambiar la verdad”, se pudo leer en su publicación.

Nicole se prepara para la gran fiesta que se realizará el 8 de diciembre junto a gente de su círculo íntimo y amigos famosos que no asistieron a la boda que prepararon en la provincia de Neuquén el pasado 8 de noviembre.