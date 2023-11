La querida actriz Vanesa Butera contó mediante un desgarrador posteo en Instagram que le diagnosticaron cáncer de cuello de útero. Contundente, les pidió a sus seguidoras que se hagan los chequeos ginecológicos año a año, ya que ella estuvo durante mucho tiempo sin ir al ginecólogo y, cuando fue, le encontraron la enfermedad.

“Pensé mucho si compartir lo que me está tocando atravesar desde hace unos meses y la única frase que lo vuelve fundamental e indispensable es ‘háganse los chequeos ginecológicos anuales muchachas’. Tras años de no hacerme el chequeo, fui y me encontraron un tumor en el cuello del útero creciendo desde hacía ya un tiempo...”, contó Vanesa, al pie de imágenes que la muestran haciendo el tratamiento en la clínica.

Y siguió, a corazón abierto: “A partir de ahí, un baile nuevo, escuchar cáncer... Llenarme de miedo, sacudírmelo de encima porque había mucho que hacer... Activar y agradecer mi entorno de amor, enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise. Estoy terminando mi tratamiento de quimio y rayos en unas semanas. En dos meses sabremos si funcionó. Corrijo, en dos meses sabremos que funcionó”.

VANESA REMARCÓ LA IMPORTANCIA DE HACERSE CHEQUEOS TODOS LOS AÑOS

“Lo bueno de toda esta película son las escenas que protagonizan mi familia y mis amigos que me visitan todos los días, me agarraron la mano en las consultas, las guardias, los estudios, internaciones, me llevan al tratamiento, me hacen las compras, me cuidan a Regia, le ponen el cuerpo hasta que el mío esté fuerte otra vez”, sumó Vanesa, muy agradecida.

“No hay palabras para ustedes. Sabía que eran los mejores, pero esto... Gracias toda la vida... Ojalá alguien que hace mucho no se chequea me lea y saque el turno... Gracias a todo el equipo de ginecología y oncología del Hospital Británico, y al de radioterapia del CEMIC. En ambos lugares, una humanidad de atención y contención que agradezco todos los días”, sentenció, con dulzura. ¡Mucha fuerza!