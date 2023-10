Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro, quien confirmaron su relación en 2018, contaron muy contentos que se van a casar el 9 de diciembre. Por su parte, el conductor reveló el sentido motivo que lo llevó a proponerle casamiento. “Yo necesito darle título de compromiso. Me caso por amor”, había adelantado en Infobae.

Acto seguido, reflexionó a fondo sobre esta decisión de contraer matrimonio con Silvina, con quien consolidó una familia ensamblada. “Somos los dos grandes. Yo desgraciadamente enviudé, ella se separó, somos libres. Y un día le dije: ‘Che, Sil, ¿no creés que es conveniente que nos casemos?’. Me preguntó para qué nos íbamos a casar si ya vivíamos juntos y le dije que yo necesito decir que es mi esposa, que necesito darle el título de compromiso. Porque creo que vale para eso. Y que yo valgo para eso”, sumó, enamorado.

“Somos los dos grandes. Yo desgraciadamente enviudé, ella se separó, somos libres. Y un día le dije: ‘Che, Sil, ¿no creés que es conveniente que nos casemos?’. Me preguntó para qué nos íbamos a casar si ya vivíamos juntos y le dije que yo necesito decir que es mi esposa, que necesito darle el título de compromiso”.

¿Y qué le contestó ella? “Entonces me dijo: ‘Bueno, nos casamos, es lo mismo’. Por supuesto que va a haber contratos prenupciales. Porque mi condición no es la misma que la de ella. Yo me caso por amor y me caso porque ella le dio una solución muy grande a mi vida en momentos en los que me sentí pésimamente mal, muy mal. Ella, con su alegría permanente, me mantiene a flote”, expresó, contundente.

¿POR QUÉ BABY ETCHECOPAR NO INVITARÁ A TODOS SUS AMIGOS?

Antes de cerrar, Baby aclaró por qué su fiesta de casamiento será íntima.

“Muchos amigos sabrán disculparme: no tengo plata para tantos. Es muy caro casarse hoy. Va a ser muy linda la fiesta, el casamiento”, sentenció, sin filtro.