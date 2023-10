Lo que comenzó como un divertido momento en la pista de Bailando 2023 terminó con una profunda pregunta de Carolina “Pampita” Ardohain a Marcelo Tinelli, quien quiso saber si le gustaría tener más hijos.

“¿Tendrías más hijos, Marcelo?”, indagó la jurada del certamen de América. A lo que el conductor se sinceró: “Sí, ¿por qué no? No descarto nada en mi vida. No es algo que haya cerrado, para nada”.

Tras escucharlo, Pampita volvió a tomar la palabra: “Si aparece un gran amor van a querer tener uno ustedes”. Y Tinelli cerró, sincero: “Si el otro quiere, yo no tendría problema. Me encantan los chicos, eso lo digo siempre”.

Marcelo es papá de Micaela y Candelaria, frutos de su relación con Soledad Aquino. También tiene a Francisco y Juana con Paula Robles, y a su pequeño, Lorenzo, que nació de la historia de lo que fue su historia de amor con Guillermina Valdés.

MARCELO TINELLI, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE SUS DESEOS DE VOLVER A ENAMORARSE

En medio de la felicidad que siente mientras ultimaba detalles para regresar con Bailando 2023 por la pantalla de América, Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló del amor en una nota que le dio a la revista Gente y que reprodujo LAM.

“Estuve muchos años en pareja, y me encanta. Yo reconozco que soy una persona que le gusta estar en pareja, pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así”, comenzó diciendo el conductor.

“No estoy solo porque estoy con mis amigos, estoy con mis hijos mucho más. Cuando estoy solo físicamente, me siento acompañado por la luna, por mirar cómo salen los aviones de aeroparque, tomando un trago o una gaseosa que me preparé”, agregó.

En cuanto a cómo cambió su vida con la soltería, remarcó: “Le doy tiempo a otras cosas que, por ahí, en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando tiempo para mí. Sería una frase idiot… decir que estoy en pareja conmigo mismo, pero creo que hoy me priorizo yo antes que un vínculo”.

“Por ahí, el día de mañana me enamoro perdidamente y podría estar, no digo que no. Pero hoy es un momento en el que me siento bien estando así. No tengo ganas de nada. Como estoy, estoy bien. No tengo la necesidad de cosas diferentes a las que tengo. Las que tengo son las que tengo y las acepto tal cual son”, cerró.