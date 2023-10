A pocas horas de su emotivo mensaje a Marcos Ginocchio por su cumpleaños, llamó la atención que Julieta Poggio posteara en redes un chat privado de WhatsApp que mantuvo con sus mejores amigos.

En el ida y vuelta, la actriz de Coqueluche les confesó que no se sentía bien. “Todo bien, ¿vos?”, le pregunta una amiga. “Maso, te mando un audio y te cuento todo...”, le responde Juli, un tanto angustiada.

Acto seguido, la artista le manda a esta persona cuatro notas de voz de más de dos minutos cada una, contándole por qué no se sentía bien. “No sé resumir, pobres mis amigos...”, expresó, al pie de la captura de pantalla, dejando en evidencia que en los malos momentos se refugia en su grupo de pares.

JULIETA POGGIO CONTÓ POR QUÉ LLEGÓ UNA HORA Y MEDIA TARDE AL TEATRO

“Estaba el taxi preparado en la puerta desfile, pero fue un caos la ciudad. Bocinazos, gente gritando con la remera de River, una locura y yo llorando, desesperada”, relató, al ciclo de Ángel de Brito.

“Fue un drama, pero cuando llegué, me concentré, di lo mejor de mí y fue tremenda función. Todos dimos el triple de lo que damos siempre y salió todo bien”, aseveró, haciendo que el conductor ironice. “O sea que tenés que llegar siempre tarde”, se despachó.

También desmintió que Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci, Agustín Sullivan o el mismo José María Muscari se molesten con ella. “Divino mi elenco. Llegué en un estado feo. Me bajaron porque saben que soy muy responsable con mi trabajo, siempre estoy lista, jamás me pasó y jamás pensé que me iba a pasar y nunca me va a volver a pasar en la vida. Fue un caso de fuerza mayor”, concluyó.