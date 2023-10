Todavía aislado en la casa de Gran Hermano VIP España, Alexander Caniggia enterneció a la audiencia al dedicarle a su novia, Melody Luz, y a la hija que tienen juntos, Venezia, un mensaje cariñoso en una fecha muy especial, el tercer cumplemés de la beba.

“Te amo, mamu, ¿sí? Hoy nació la bebi a las 00:43 de Argentina. Hace tres meses nació nuestra hija hermosa, la bebi”, así le habló a la bailarina, quien lo apoya incondicionalmente y lo está esperando en Buenos Aires, mientras lidia con las consultas sobre el escándalo familiar que involucra a Alexander, Charlotte, Axel, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

“Te amo, mamu, ¿sí? Hoy nació la bebi a las 00:43 de Argentina. Hace tres meses nació nuestra hija hermosa, la bebi”.

“Llenala de besos, ¿sí? Decile que papá la ama, que papá fue a cazar y vuelve en nada. Las amo, son los amores de mi vida. Para toda la vida, juntos, ¿ok?”, siguió el mediático, muy cariñoso con su familia.

ALEX CANIGGIA SE QUEBRÓ EN LLANTO PORQUE EXTRAÑA A MELODY LUZ Y VENEZIA

En las últimas horas, Alex se quebró en llanto porque extraña a su novia y a su hija.

“No aguanto más. Ahora va a cumplir tres meses y yo no estoy al lado de ella. Es mi todo mi hija. Mamu si me estás mirando, te amo, ¿sí? Para toda la vida. Muy duro esto”, había dicho, visiblemente afectado.