Fiel usuario a las redes sociales, Marcelo Tinelli comparte momentos de su día a día con sus seres queridos y deja espiar la intimidad de su trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad, el conductor de Bailando 2023 conmovió a sus seguidores con un profundo posteo despidiendo a su perrita, Paris.

“Hoy me toca despedir a mi amada perrita, Paris, que ya no dá más y con 18 añitos, está con su cuerpito y sus órganos dañados”, detalló el presentador en un video que subió a Instagram con su querida mascota.

Foto: Captura de Instagram Por: Fabiana Lopez

“Gracias a Patricia Barahona por darle tanto amor en todos estos últimos años. Necesitaba verla, tocarla, hablarle. Fue testigo de innumerables momentos hermosos de mi vida junto a @mariapaularobles314, @micatinelli, @candelariatinelli, @frantinelli1 y @juanittinelli1″, agregó, dejando en claro el amor que sentía toda la familia por Paris.

“La llevaré, el día que le toque partir físicamente, siempre dentro de mi corazón”, cerró Tinelli, con un emoji de un corazón partido y una carita llorando, en señal del doloroso momento que atraviesa.

LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI TRAS LA FOTO QUE MUESTRA A MILETT FIGUEROA CON SU MISMA GORRA

Luego de las repercusiones que despertó la información que lanzó Mercedes Ninci, quien aseguró que Milett Figueroa pasó unos días con Marcelo Tinelli en Punta del Este, el conductor de Bailando 2023 le hizo frente a una foto que la muestra con la misma gorra que también lució la participante.

“Yo tengo mi gorra, no sé cuál es la que tiene Milett. No estuvo conmigo en Uruguay, ya lo dije. ¿Qué tiene que ver la gorra? ¿Qué prueba es esa? ¿Qué sabés si es la misma gorra?”, comenzó diciendo Tinelli en una nota que dio a LAM, después de que en la cuenta oficial del programa mostraran a Milett y Marcelo con el mismo accesorio.

“Yo tengo mi gorra, no sé cuál es la que tiene Milett. No estuvo conmigo en Uruguay, ya lo dije. ¿Qué tiene que ver la gorra? ¿Qué prueba es esa?”.

“Yo tenía un cumpleaños de un amigo y con El Tirri vamos siempre. Pero, ¿tengo que dar explicaciones de lo que hago? No entiendo. Fui a un cumpleaños, fui con El Tirri, tenemos amigos en Uruguay, lo pasamos bárbaro, hicimos una comida con mucha gente… Digo, ¿todos los que van a Uruguay tienen que ver conmigo?”, agregó.

Por otro lado, el presentador reconoció que tuvo que dar explicaciones a sus hijos por estas especulaciones: “No sé de dónde sacan esto. Milett es una mujer hermosa, pero eso no tiene nada que ver, ella no estuvo en Uruguay conmigo. Ya lo dije 70 veces, se lo tuve que explicar a mis hijos también. Les dije ‘no, estamos acá con El Tirri, hicimos videollamada’. Obvio que ellos me preguntaron si Mercedes Ninci dijo que la habían llevado en un auto y yo ni sé quién estaba en Montevideo, Uruguay, qué se yo”.