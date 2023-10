Betsson, la casa líder de apuestas deportivas y casino online, confirmó que luego de tres semanas de pozo acumulado, un jugador consiguió el “premio más deseado de los slots”, luego de apostar $92 en el tragamonedas Diamonds of the Realm y llevarse un total de $127.584.017.

El gran ganador de Diamonds of the Realm se llama Augusto, un hombre de 40 años, que vive en la localidad de Berazategui y se registró en Betsson a principios de septiembre. Es hincha fanático de Boca Juniors y desde Betsson confirmaron que además del premio, le regalarán la nueva camiseta del club de la Ribera y será invitado por la casa de apuestas para ver el próximo partido del xeneize en La Bombonera.

“Cuando gané el Jackpot estaba trabajando. Mi primera reacción fue gritar y después guardé el teléfono rápidamente, la verdad que no lo podía creer”, fueron las primeras palabras de Augusto cuando el equipo de Betsson le confirmó que había sido el ganador del tan ansiado premio.

“Todavía no sé qué voy a hacer con la plata, lo estamos pensando en familia. Me divierto mucho jugando. Antes usaba otra plataforma de casino online; pero me cambié a Betsson porque me gustó más la experiencia del sitio y la página en sí, pero ¡ahora me gusta mucho más todavía!”, bromeó el ganador, en conversación con el equipo de Betsson.

Diamonds of the Realm es un típico tragamonedas que ofrece Betsson con 5 carretes y 20 líneas de pagos. Tiene una temática fantástica basada en la leyenda del Rey Arturo y cuenta con funciones que incluyen multiplicadores aleatorios, giros gratis y una mecánica de acumulación de símbolos. Este slot de variabilidad alta y va desde 84,27% hasta 96,24%.

“Estamos muy emocionados de anunciar que hoy entregamos el mayor premio en Argentina desde la llegada de Betsson al país”, aseguró el director comercial para Latinoamérica de Betsson Group, Andrea Rossi, al tiempo que confirmó que vendrán nuevos y mejores premios para los usuarios de la plataforma.