Luego de las repercusiones que despertó la información que lanzó Mercedes Ninci, quien aseguró que Milett Figueroa pasó unos días con Marcelo Tinelli en Punta del Este, el conductor de Bailando 2023 le hizo frente a una foto que la muestra con la misma gorra que también lució la participante.

“Yo tengo mi gorra, no sé cuál es la que tiene Milett. No estuvo conmigo en Uruguay, ya lo dije. ¿Qué tiene que ver la gorra? ¿Qué prueba es esa? ¿Qué sabés si es la misma gorra?”, comenzó diciendo Tinelli en una nota que dio a LAM, después de que en la cuenta oficial del programa mostraran a Milett y Marcelo con el mismo accesorio.

Foto: Captura de Twitter Por: Fabiana Lopez

“Yo tenía un cumpleaños de un amigo y con El Tirri vamos siempre. Pero, ¿tengo que dar explicaciones de lo que hago? No entiendo. Fui a un cumpleaños, fui con El Tirri, tenemos amigos en Uruguay, lo pasamos bárbaro, hicimos una comida con mucha gente… Digo, ¿todos los que van a Uruguay tienen que ver conmigo?”, agregó.

Por otro lado, el presentador reconoció que tuvo que dar explicaciones a sus hijos por estas especulaciones: “No sé de dónde sacan esto. Milett es una mujer hermosa, pero eso no tiene nada que ver, ella no estuvo en Uruguay conmigo. Ya lo dije 70 veces, se lo tuve que explicar a mis hijos también. Les dije ‘no, estamos acá con El Tirri, hicimos videollamada’. Obvio que ellos me preguntaron si Mercedes Ninci dijo que la habían llevado en un auto y yo ni sé quién estaba en Montevideo, Uruguay, qué se yo”.

“Creo que no toda la gente que está en Uruguay, está conmigo. La verdad es que no estuvo conmigo en Uruguay. Yo estuve en mi casa de Punta del Este con El Tirri, solos los cuatro días que estuvimos. Esa foto es de hace 10 años, tengo el pelo diferente y todo”, cerró Marcelo Tinelli, algo nervioso por la situación.

MARCELO TINELLI, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE SUS DESEOS DE VOLVER A ENAMORARSE

En medio de la felicidad que siente mientras ultimaba detalles para regresar con Bailando 2023 por la pantalla de América, Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló del amor en una nota que le dio a la revista Gente y que reprodujo LAM.

“Estuve muchos años en pareja, y me encanta. Yo reconozco que soy una persona que le gusta estar en pareja, pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así”, comenzó diciendo el conductor.

“No estoy solo porque estoy con mis amigos, estoy con mis hijos mucho más. Cuando estoy solo físicamente, me siento acompañado por la luna, por mirar cómo salen los aviones de aeroparque, tomando un trago o una gaseosa que me preparé”, agregó.

En cuanto a cómo cambió su vida con la soltería, remarcó: “Le doy tiempo a otras cosas que, por ahí, en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando tiempo para mí. Sería una frase idiot… decir que estoy en pareja conmigo mismo, pero creo que hoy me priorizo yo antes que un vínculo”.

“Por ahí, el día de mañana me enamoro perdidamente y podría estar, no digo que no. Pero hoy es un momento en el que me siento bien estando así. No tengo ganas de nada. Como estoy, estoy bien. No tengo la necesidad de cosas diferentes a las que tengo. Las que tengo son las que tengo y las acepto tal cual son”, cerró.