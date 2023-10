El verano de Federico Bal en Mar del Plata, donde hará temporada como protagonista de Kinky Boots, será muy diferente al de sus escandalosos años anteriores y acorde a la dura realidad económica del país, pero sin dejar de hacer sus míticas fiestas.

“Alquilé un departamento muy chiquito a cinco cuadras del teatro”, contó el actor.

En una nota con Poco Correctos, Fede blanqueó su indignación: “Por primera vez en mi vida me enojé. No quiero que me roben más la plata”.

“Estamos yendo a trabajar a Mar del Plata y los números que me pasaban para las casas no los puedo creer”, continuó.

Entonces, Fede Bal detalló cómo eran las casas por las que le pedían fortunas: “Un parquecito, una pileta, dos o tres cuartos. No hablo de una mansión. Me han pedido 25.000 dólares la temporada. Me parece que ya es una falta de respeto”.

CÓMO SERÁN LAS FIETAS DE FEDE BAL EN EL VERANO DE MAR DEL PLATA

Más allá de las intenciones de Fede Bal de “ahorrar la platita” para saldarle las deudas a su madre, Carmen Barbieri, el actor también modificará el formato de sus fiestas.

“Tengo muchos amigos dueños de paradores, y me parece que voy a instalar una vez por semana, o cada dos, una fiesta con mis amigos y mi gente al atardecer”, adelantó.

“Tal vez un lunes que no tenemos función invitamos a los elencos, y no tengo tantos problemas con los vecinos”, cerró Fede Bal con risas y miradas pícaras.