Este domingo 22 de octubre se realizarán las elecciones en la República Argentina, en la que uno de los candidatos es Javier Milei, que cuenta con chances de convertirse en el próximo presidente, por lo que Fátima Florez podría llegar a ser su Primera dama.

Este estatus chocaría con la actividad artística de la camaleónica actriz, por lo que el gran interrogante que se plantea es qué ocurriría si Fátima se convierte en Primera Dama a partir de diciembre, porque ella tiene muchos compromisos laborales tanto en el ámbito teatral como en el televisivo.

En LAM Ángel de Brito planteó ese escenario y, sin hacer “futurología, señaló que “esa charla ya existió” entre la actriz, el candidato y su equipo y por eso ella ya tiene definido los pasos que dará en caso de que las votaciones jueguen a favor de su novio.

QUÉ HARÁ FÁTIMA FLOREZ SI JAVIER MILEI GANA LAS ELECCIONES

“Fátima va a hacer su temporada de verano en Mar del Plata, eso está confirmado. Hoy estuvo su productor Guillermo Marín tomando castings a la gente que va a participar de la obra. La temporada se va a hacer pase lo que pase”, aseguró De Brito.

“En segundo lugar, Fátima no piensa ni de casualidad ir a vivir a Olivos. No quiere saber nada, irá los fines de semana. Ella se va a quedar viviendo en el departamento que ocupa actualmente”, agregó el conductor.

Filtran foto comprometida de Javier Milei en la cama que Fátima Florez compartió por error y borró / Foto eltrece

“Puede ser presidente de la Nación y todas esas cosas se evalúan, sobre todo con una mujer como Fátima. Ella no va a resignar su carrera y va a seguir con su gira hasta que empiece la temporada de Mar del Plata, y no va a participar de actos políticos. Alguno que otra vez puede acompañar, pero no quiere saber nada que ver con la política”, cerró el periodista.

