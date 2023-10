En medio del escándalo de Martín Insaurralde con Sofía Clérici que también impactó contra Jésica Cirio, a quien imputaron por su supuesto divorcio millonario, Horacio Cirio, el papá de la modelo con quien no tiene vínculo, salió a hablar.

El padre de Jésica dio en Bien de Mañana detalles sobre su presente económico mientras la modelo sigue envuelta en la polémica. Y aclaró que, además de estar jubilado, tiene con su pareja un emprendimiento que le permite llegar a fin de mes.

“Yo me jubilé en diciembre con la caja de la policía, pero con mi mujer también hacemos ferias americanas porque aunque es una jubilación no común, tampoco es la gran cosa. No me puedo quedar sentado con la jubilación. La feria son unos pesos más”.

HORACIO CIRIO DICE QUE VATICINÓ EL FINAL DE LA RELACIÓN DE SU HIJA CON MARTÍN INSAURRALDE

“Yo hace un tiempo dije en una nota que, desde lejos, veía que Martín no era pareja para Jésica. Son dos personas muy diferentes en los trabajos y en la vida...”.

“No me sorprende, pero tampoco estoy feliz de no haberme equivocado. Son muchos choques los que está teniendo Jésica: con la separación, las posibles infidelidades, este problemita… Me angustia mucho no poder estar al lado de ella, pero si elige que sea así, así seguirá”, sentenció, con firmeza.