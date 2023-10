En un divertido ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, el periodista y conductor Ángel de Brito reveló cuál será la próxima imitación de Fátima Florez en Bailando 2023 y causó total expectativa en las redes sociales.

Esta revelación se dio luego de que uno de sus fanáticos se quejara de las imitaciones de la humorista. “No tienen más gracia los personajes de Fátima porque siempre son los mimos...”, opinó esta persona, lo que provocó que Ángel sumara un dato que impactó a todos.

“Su próxima imitación será Yanina (Latorre)”.

FÁTIMA FLOREZ, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE SU VÍNCULO CON JAVIER MILEI

Luego de las repercusiones que despertó su nueva historia de amor con Javier Milei, Fátima Florez rompió el silencio y habló como nunca de esta etapa de su vida de la mano del candidato a presidente.

“Nuestra relación se basa en nuestra conexión. Tratamos de que puertas adentro no se meta tanto la política. Estamos mucho en casa, no salimos mucho, y vivimos el presente. Somos muy pasionales”, confesó Fátima en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Tratamos de atesorar los momentos que podemos guardar para nosotros porque los dos estamos muy ocupados. Trabajamos los dos mucho y estamos mucho en casa, para nosotros”, agregó, dejando en claro lo bien que está su corazón con Milei.

Por otro lado, al ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en primera dama, la entrevistada respondió, sincera: “Voy a ser la primer primera dama que siga trabajando y que no viva del Estado”. Y cerró, muy enamorada: “Con Javier me pasó de encontrarnos y empatizar de una manera muy fuerte, fue un flechazo. Conectamos de forma espiritual muy fuerte y de pronto”.