BASES Y CONDICIONES

“BRILLÁ COMO UNA ESTRELLA”

1. ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. (en adelante, “el Organizador”) con domicilio en Lima 1261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organiza el concurso “BRILLÁ COMO UNA ESTRELLA” (en adelante el “Concurso”), el cual se regirá por las presentes bases y condiciones (en adelante las “Bases”).

2. Al inscribirse en el Concurso, cada participante (según se define más abajo) (y, cuando sea aplicable) acepta y se compromete incondicionalmente a cumplir con estas Bases, y aceptan quedar vinculados por las decisiones del Organizador en relación con el Concurso. Los participantes que no cumplan con las Bases no podrán optar a ganar el premio que el mismo prevé (en adelante, el “Premio” o “Premios”) (según se define más abajo.)

3. El Concurso se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (en adelante, el “Territorio”), desde el día Dos (2) de octubre de 2023 a las 00:00 Hs. hasta día Quince (15) de octubre de 2023 (en adelante, el “Plazo de Vigencia”).

4. Podrán participar del Concurso todas aquellas personas humanas mayores de Dieciocho (18) años, con domicilio y residencia en el Territorio que cumplan con el mecanismo de participación de estas Bases (en adelante, los “Participantes” o el “Participante”).

5. No podrán participar del Concurso las personas jurídicas, personas humanas menores de 18 años, los empleados o directivos del Organizador, del Auspiciante, ni sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni demás personas que el Organizador y/o el Auspiciante contraten para proveer cualquier producto o cualquier servicio relacionado con el Concurso. Tampoco los ex empleados del Organizador y/o del Auspiciante que se hubieren desvinculado dentro de los Treinta (30) días anteriores a la fecha de comienzo del Concurso, ni sus parientes, hasta el mismo grado.

6. Los Participantes deberán escanear el código QR (en adelante, el “Código”), que aparecerá durante los cortes publicitarios y durante la transmisión de los programas que se emiten por la señal satelital Ciudad Magazine: “MAÑANISIMA” de lunes a viernes de Diez a Doce horas (10:00 Hs. a 12:00 Hs.); “MSHOW” de lunes a viernes de Doce a Trece horas (12:00 Hs. a 13:00 Hs.); y “LA JAULA DE LA MODA” de lunes a viernes de Diecinueve a Veinte horas (19:00 Hs. a 20:00 Hs.), en redes sociales de Ciudad Magazine y el sitio www.ciudad.com. Los Participantes al escanear el Código, serán direccionados a un formulario donde deberán registrarse. Los Participantes deberán completar el formulario de registración con los siguientes datos: (i) Nombre y Apellido, ii) Lugar de residencia; (iii) DNI, iv) Sexo, v) Fecha de Nacimiento, vi) Edad, vii) Teléfono de contacto y Responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu programa favorito de la señal?; ¿Qué estás viendo en el momento de participar?; ¿Qué novela/serie te gustaría ver en la pantalla de Ciudad Magazine?; y Deja tu comentario. Por ultimo deberá seleccionar el campo donde el participante reconoce haber leído y acepta las Bases, y hacer clic en el botón de “ENVIAR” en el cual automáticamente quedará inscripto en el Concurso.

7. El Organizador conformará una base con todos los formularios ingresados a lo largo del plazo de vigencia establecido y realizará el día martes (17) de octubre de 2023, durante las emisiones de los programas detallados en el inciso precedente, un sorteo en el domicilio del Organizador mediante la plataforma app-sorteo o una similar (en adelante el “Sorteo”). Los Potenciales Ganadores serán publicados en el sitio web de www.ciudad.com y/o en la señal satelital Ciudad Magazine.

8. Del sorteo se seleccionarán a Tres (3) potenciales ganadores (en adelante los “Potenciales Ganadores”) y Tres (3) potenciales ganadores suplentes (en adelante los “Potenciales Ganadores Suplentes”) para el caso que quienes resulten Potenciales Ganadores en primer término, no cumplieran con los requisitos de asignación establecidos en las presentes Bases.

9. Quienes participen siguiendo la mecánica antes descripta, tendrán la posibilidad de ganar (1) voucher para cada uno para una sesión de belleza facial con luminoterapia o sesión de belleza corporal con luminoterapia en la “Clínical Yem” sito en Av. Nazca 3357 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que el voucher tendrá una vigencia de Treinta (30) días.

10. El Premio será entregado a los Ganadores por el Organizador mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de email que el Ganador haya registrado en el formulario de registración, para lo cual los Ganadores deberán enviar una copia de su documento de identidad. Cada ganador se compromete a enviar firmada la recepción del mismo al correo electrónico que el Organizador le proporcione.

11. El Premio será entregado dentro de los Dos (2) días de la comunicación a los Participantes que resultaron Ganadores del Premio previa comprobación de su identidad los que deben coincidir con lo informado. Queda a cargo de los Participantes el costo de envío o retiro del Premio. Pasados los Dos (2) días, posterior a los Dos (2) días de haber sido comunicado ganador, y no habiéndose retirado el Premio, el mismo perderá su derecho a retiro y no tendrá lugar a reclamo alguno.

12. El Organizador podrá crear libremente nuevos premios y nuevas situaciones o circunstancias a ser premiadas durante todo el transcurso del Concurso, así como dejar sin efecto alguno o algunos de los premios, debiendo, en tal caso, reemplazarlo por otro equivalente.

13. Queda expresamente prohibida la posibilidad de transferir, vender y/o canjear el premio con terceras personas que no hayan sido autorizadas por El Organizador.

14. El Organizador no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los ganadores y/o terceros, en relación a su participación en el presente Concurso o por el uso del Premio obtenido, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente al ganador y/o terceros, y/o su sucesor, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Participante; (ii) por fallas en la red telefónica, en la Web o en los servicios de correo electrónico, ni por desperfectos técnicos y/o por errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el desarrollo del y/o la entrega del Premio; y (iii) no otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación al Premio que se ofrece, debiendo dirigirse cualquier reclamo a los proveedores de los mismos. Asimismo, la responsabilidad del Organizador finaliza al entregar a los ganadores su correspondiente premio. En caso que el Premio no pueda entregarse a los ganadores, por causas o motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o por motivos ajenos al Organizador, este no tendrá responsabilidad alguna frente al ganador.

El Organizador no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir el ganador y/o terceros, con motivo o en ocasión de la utilización del Premio. El ganador y/o terceros mantendrán indemne y a salvo al Organizador y a sus compañías vinculadas, como así también a los auspiciantes del Concurso, a sus agencias o afiliadas por cualquier daño, pérdida y/o accidente acaecido como consecuencia de la utilización del Premio. El Organizador no asume responsabilidad alguna si por serle imposible concretar, por cualquier causa, no pudieran adjudicarle el Premio.

15. Con sujeción a la normativa aplicable, el Organizador se reserva el derecho a modificar las Bases en cualquier momento sin necesidad de notificación a los participantes.

16. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en estas Bases para la asignación del Premio hará perder automáticamente al Potencial Ganador el derecho a su asignación, sin derecho a reclamo alguno.

17. La participación en el Concurso implica el consentimiento expreso de la cesión de la imagen, así como su nombre y su respectiva difusión masiva (por la señal satelital Ciudad Magazine y el sitio web www.ciudad.com) y todos los medios de comunicación y/o plataformas en los que el Organizador pudiera determinar que se emita el contenido del Concurso.

18. Para participar de este Concurso no existe obligación de compra. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo en forma gratuita conforme a las condiciones establecidas en las presentes Bases.

19. La participación en el presente Concurso supone la aceptación íntegra de las Bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el Organizador. Todas las instrucciones publicadas en la web de www.ciudad.com para participar en el Concurso forman parte de las Bases de este proyecto. El Organizador tiene derecho a decidir sobre cualesquiera otras cuestiones que no estén expresamente mencionados en el presente documento, así como sobre cualquier asunto que pueda surgir en relación con este Concurso.

En caso de que una o más de las disposiciones o estipulaciones contenidas aquí fuera declarada nula, ilegal o inaplicable en virtud de cualquier disposición orden legal o pública, todas las demás cláusulas o disposiciones seguirán siendo válidas y aplicables, y tal cláusula o disposición que ha sido declarado nulo, ilegal o no ejecutable, se modifica por el Organizador en la medida necesaria a fin de cumplir con la legislación aplicable o al orden público, y para recrear su propósito original lo más fielmente posible.

20. Por el sólo hecho de participar, los Participantes declaran expresamente que entienden que los datos personales proporcionados al Organizador a fin de su participación en el Concurso serán aplicados a fin de administrar su participación en el Concurso y que, además podrán ser utilizados para realizar acciones promocionales o de marketing directo. Asimismo, como condición para la asignación del Premio, el Potencial Ganador autoriza al Organizador y sus filiales a difundir y usar sus datos personales con fines comerciales y publicitarios, en los medios y formas que el Organizador disponga, sin derecho a compensación alguna. Adicionalmente, el Participante, por el mero hecho de participar, cede al Organizador y a sus filiales, a título gratuito, de forma voluntaria, no exclusiva y con facultad de cesión a terceros, de forma total y/o parcial, todos los derechos de imagen, audio y/o video que surjan en virtud de la Promoción, el Sorteo, el Premio y el uso del Premio, para la edición, reproducción, difusión y comunicación pública mediante cualquier medio (incluido redes sociales y plataformas de comunicación interna de las citadas sociedades). Los Datos Personales de los Participantes serán incluidos en una base de datos inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por el Organizador, para establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nro. 25.326. La Agencia de Acceso a la Información Pública, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con la relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Art 27, inc. 3 de la Ley 25.326: «El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo». Art 27, 3er párrafo de Decreto 1558/0: «En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información».

21. El Organizador podrá prohibir la participación en el Concurso como así también no otorgar el Premio a las personas que intenten hacer trampas, fraudes, engaños o cualquier otra práctica destinada a procurar ganar de forma ilegítima, molestar, amenazar o acosar a otros Participantes, sin perjuicio de reclamarles los daños y perjuicios irrogados como consecuencia de dicho proceder. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso, que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. La utilización de técnicas de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de todos los registros realizados por el Participante. Queda prohibida la utilización de script, macro, bots o cualquier otro sistema automatizado, software, sistemas especiales y otros dispositivos no autorizados para participar del Concurso. Asimismo, se prohíbe a los usuarios participar en el Concurso utilizando más de un tipo, versión o copia de software de navegación por vez. En caso de que el Organizador determine que algunos de los Participantes registrados han violado alguna de las reglas fijadas en las presentes Bases, procederá a su inmediata exclusión. El Organizador podrá descalificar a cualquier Participante que defraude, altere, utilice maliciosa o abusivamente o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del Concurso, sin necesidad de previo aviso. En caso de detectar un uso fraudulento en el Concurso el Organizador podrá modificar estas Bases en lo que fuera pertinente.

22. Para cualquier diferencia que tuviera que dirimirse por vía judicial, los participantes se someten a la jurisdicción ordinaria, competente en razón de la materia de la Capital Federal, República Argentina, con renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. El solo hecho de participar en el presente Concurso, implica el conocimiento y aceptación sin condición ni reserva alguna, por parte del participante, de todas y cada una de las cláusulas integrantes en la presente Bases, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza.